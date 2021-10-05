Адель повертається: співачка анонсувала вихід нової пісні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Британська співачка Adele презентувала тизер на композицію Easy On Me. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram зірки.
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Прем'єра пісні Easy On Me відбудеться 15 жовтня.
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На початку жовтня на рекламних щитах, екранах ТРЦ і визначних пам'ятках у Дубаї, Європі та США почали з'являтися написи із цифрою "30".
Фанати 33-річної Адель одразу здогадалися, що у такий спосіб артистка розпочала рекламну кампанію свого нового альбому, який називатиметься "30". Співачка називає свої альбоми на честь віку, в якому вона створювала пісні. Попередні альбоми називалися: 19, 21 і 25.
Зазначимо, що новий альбом Адель вийде після майже 6-річної перерви. Співачка планувала випустити його ще минулого року, але прем'єру відклали через пандемію.
Something is happening. #30 pic.twitter.com/FvD4LNR42a— Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 1, 2021