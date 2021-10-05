Адель возвращается: певица анонсировала выход новой песни

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Британская певица Adele представила тизер на композицию Easy On Me. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram звезды.

Детали

Премьера песни Easy On Me состоится 15 октября.

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Публикация от Adele (@adele)

Добавим

В начале октября на рекламных щитах, экранах ТРЦ и достопримечательностях в Дубае, Европе и США стали появляться надписи с цифрой "30".

Фанаты 33-летней Адель сразу догадались, что таким образом артистка начала рекламную кампанию своего нового альбома, который будет называться "30". Певица называет свои альбомы в честь возраста, в котором она создавала песни. Предыдущие альбомы назывались: 19, 21 и 25.

Отметим, что новый альбом Адель выйдет после почти 6-летнего перерыва. Певица планировала выпустить его еще в прошлом году, но премьеру отложили из-за пандемии.

Something is happening. # 30 pic.twitter.com/FvD4LNR42a

- Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 1, 2021

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