Адель возвращается: певица анонсировала выход новой песни
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Британская певица Adele представила тизер на композицию Easy On Me. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram звезды.
Детали
Премьера песни Easy On Me состоится 15 октября.
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В начале октября на рекламных щитах, экранах ТРЦ и достопримечательностях в Дубае, Европе и США стали появляться надписи с цифрой "30".
Фанаты 33-летней Адель сразу догадались, что таким образом артистка начала рекламную кампанию своего нового альбома, который будет называться "30". Певица называет свои альбомы в честь возраста, в котором она создавала песни. Предыдущие альбомы назывались: 19, 21 и 25.
Отметим, что новый альбом Адель выйдет после почти 6-летнего перерыва. Певица планировала выпустить его еще в прошлом году, но премьеру отложили из-за пандемии.
Something is happening. # 30 pic.twitter.com/FvD4LNR42a- Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 1, 2021