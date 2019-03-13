АЧС вразила Миколаївську область
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Миколаївській області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
5 березня в особистому підсобному господарстві в селі Котляреве Вітовського району було зареєстровано захворювання та загибель свиней. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
"В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Нагадаємо, АЧС "косить" поголів'я свиней в Україні. У порівнянні із 2014 роком спад поголів'я свиней склав 21%.
Крім того, за рік Україна скоротила експорт свинини на рекордні майже 300%.
А за даними депутата Сергія Тригубенка, свинина на внутрішньому ринку України сьогодні коштує вже дорожче, аніж у низці європейських країн.