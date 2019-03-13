АЧС поразила Николаевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Николаевской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
5 марта в личном подсобном хозяйстве в селе Котлярево Витовского района было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Напомним, АЧС "косит" поголовье свиней в Украине. По сравнению с 2014 годом спад поголовья свиней составил 21%.
Кроме того, за год Украина сократила экспорт свинины на рекордные почти 300%.
А по данным депутата Сергея Тригубенко, свинина на внутреннем рынке Украины сегодня стоит уже дороже, чем в ряде европейских стран.