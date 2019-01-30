АЧС: у Польщі почалося фермерське "повстання" проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Днями у Польщі стартував страйк працівників сільського господарства. Фермери вимагають від уряду створити механізм підтримки малих сільськогосподарських підприємств, а також обмежити імпорт продукції, передусім - з України, передає УНН з посиланням на Polsat News.
Лідери акції підкреслюють, що їхні спільні дії будуть мирними, попри те, що щодо фермерських господарств "зростає загроза".
Серед їхніх вимог, серед іншого, компенсація фермерам збитків від спалаху африканської чуми свиней (АЧС) і введення мита на імпорт української сільгосппродукції, зокрема - свинини.
Якщо керівництво країни не піде на поступки, фермери погрожують почати "облогу" Варшави.
Нагадаємо, як писав УНН, торік в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, які сталися в усіх без винятку областях країни.
За словами депутата Сергія Тригубенка, вітчизняна Держпродспоживслужба не може впоратися з АЧС у силу непрофесіоналізму і відсутності стратегічного плану вирішення проблеми.
З політиком згодні й інші експерти. Зокрема, за словами президента Асоціації фермерів і землевласників України Івана Томича, до катастрофічної ситуації з АЧС привела бездумна ліквідація ветслужби, повноваження якої дісталися Держпродспоживслужбі, а та не в змозі їх якісно виконувати.