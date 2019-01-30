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АЧС: в Польше началось фермерское "восстание" против Украины

АЧС: в Польше началось фермерское "восстание" против Украины

Киев  •  УНН

 • 14292 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На днях в Польше стартовала забастовка работников сельского хозяйства. Фермеры требуют от правительства создать механизм поддержки малых сельскохозяйственных предприятий, а также ограничить импорт продукции, в первую очередь - из Украины, передает УНН со ссылкой на Polsat News.

Лидеры акции подчеркивают, что их совместные действия будут мирными, несмотря на то, что относительно фермерских хозяйств "растет угроза".

Среди их требований, среди прочего, компенсация фермерам убытков от вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и введение пошлины на импорт украинской сельхозпродукции, в частности - свинины.

Если руководство страны не пойдет на уступки, фермеры грозятся начать "осаду" Варшавы.

Напомним, как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, которые произошли во всех без исключения областях страны.

По словам депутата Сергея Тригубенко, отечественная Госпродпотребслужба не может справиться с АЧС в силу непрофессионализма и отсутствия стратегического плана решения проблемы.

С политиком согласны и другие эксперты. В частности, по словам президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Ивана Томича, к катастрофической ситуации с АЧС привела бездумная ликвидация ветслужбы, полномочия которой достались Госпродпотребслужбе, а та не в состоянии их качественно выполнять.

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