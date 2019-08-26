АЧС: поголів'я свиней у Китаї скоротилося на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У результаті розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) поголів'я свиней у Китаї скоротилося на 32,2% у порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року. Про це повідомляє міністерство сільського господарства КНР, пише Reuters, передає УНН.
"Поголів'я свиней ще не досягло найнижчого рівня. У другому півріччі воно ще більше впаде", - коментує старший аналітик офіційного Національного інформаційного центру по зернових і олійних культурах Чжан Лівей.
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Нагадується, що спалах АЧС у Китаї був уперше зафіксований у серпні 2018 року.
"Вірус не оминув жодної провінцію країни", - йдеться в повідомленні.
В Україні вірус не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року було зафіксовано вже майже 40 спалахів захворювання. У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.
За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.
Ба більше, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.