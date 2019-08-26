АЧС: поголовье свиней в Китае сократилось на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате распространения африканской чумы свиней (АЧС) поголовье свиней в Китае сократилось на 32,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства КНР, пишет Reuters, передает УНН.
"Поголовье свиней еще не достигло самого низкого уровня. Во втором полугодии оно еще больше упадет", — комментирует старший аналитик официального Национального информационного центра по зерновым и масличным культурам Чжан Ливэй.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год в Китае зафиксировали 140 вспышек АЧС
Напоминается, что вспышка АЧС в Китае была впервые зафиксирована в августе 2018 года.
"Вирус не обошел ни одну провинцию страны", - говорится в сообщении.
В Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже почти 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.
По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.