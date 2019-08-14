За год в Китае зафиксировали 140 вспышек АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В августе 2018 года в Китае зарегистрировали первый случай африканской чумы свиней (АЧС). С тех пор контроллеры зафиксировали уже 140 вспышек заболевания, передает УНН со ссылкой на www.pig-world.co.uk.
АЧС затронула все без исключения провинции страны. С целью остановить распространение болезни китайские контролеры за год выбраковали 1,16 млн свиней.
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Сообщается, что с Китая АЧС “перекочевала” на Гонконг, Камбоджу, Северную Корею, Монголию, Лаос и Вьетнам. В этих странах почти 5 млн свиней погибли или были выбракованы из-за распространения болезни.
Напомним, в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.