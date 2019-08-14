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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 90502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127204 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137378 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126104 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128008 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130152 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153135 просмотра

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За год в Китае зафиксировали 140 вспышек АЧС

За год в Китае зафиксировали 140 вспышек АЧС

Киев  •  УНН

 • 9774 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В августе 2018 года в Китае зарегистрировали первый случай африканской чумы свиней (АЧС). С тех пор контроллеры зафиксировали уже 140 вспышек заболевания, передает УНН со ссылкой на www.pig-world.co.uk.

АЧС затронула все без исключения провинции страны. С целью остановить распространение болезни китайские контролеры за год выбраковали 1,16 млн свиней.

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Сообщается, что с Китая АЧС “перекочевала” на Гонконг, Камбоджу, Северную Корею, Монголию, Лаос и Вьетнам. В этих странах почти 5 млн свиней погибли или были выбракованы из-за распространения болезни.

Напомним, в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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