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За рік в Китаї зафіксували 140 спалахів АЧС

За рік в Китаї зафіксували 140 спалахів АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У серпні 2018 року в Китаї зареєстрували перший випадок африканської чуми свиней (АЧС). З тих пір контролери зафіксували вже 140 спалахів захворювання, передає УНН з посиланням на www.pig-world.co.uk.

АЧС торкнулася всіх без винятку провінцій країни. З метою зупинити поширення хвороби китайські контролери за рік вибракували 1,16 млн свиней.

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Повідомляється, що з Китаю АЧС “перекочувала” на Гонконг, Камбоджу, Північну Корею, Монголію, Лаос і В’єтнам. У цих країнах майже 5 млн свиней загинули або були вибракувані через поширення хвороби.

Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже більше 6 років. За словами політика Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.

Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому — колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.

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