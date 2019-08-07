АЧС загрожує всій галузі виробництва свинини в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Поширення вірусу африканської чуми свиней (АЧС) загрожує всій галузі виробництва свинини в Польщі. Про це йдеться в заяві Національної спілки роботодавців - виробників свиней, передає УНН з посиланням на МЕВ "Зелений Фронт".
"Вірус АЧС, що поширюється, загрожує всій галузі виробництва свинини в Польщі. Збільшується кількість випадків хвороби у кабанів (1456 випадків в 2019 році), а також спалахів у свиней (33 спалахи в 2019 році, станом на 01.08.2019)", - йдеться в повідомленні.
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Уточнюється, що від хвороби страждають не тільки дрібні ферми.
"Існує реальна загроза для концентрованого свинарства в Мазовецькому і Лодзінському воєводствах", - заявили в Союзі.
АЧС вперше зафіксували в Польщі в лютому 2014 року. У 2014-2018 роках через хворобу в Польщі було убито близько 43 тис. свиней.
Відзначимо, що в Україні з початку року було зафіксовано вже більше 30 спалахів АЧС.
У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.
За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.