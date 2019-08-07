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6 марта, 19:19 • 127855 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137986 просмотра

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АЧС угрожает всей отрасли производства свинины в Польше

АЧС угрожает всей отрасли производства свинины в Польше

Киев  •  УНН

 • 19423 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС) угрожает всей отрасли производства свинины в Польше. Об этом говорится в заявлении Национального союза работодателей — производителей свиней, передает УНН со ссылкой на МЭО "Зеленый Фронт".

"Распространяющийся вирус АЧС угрожает всей отрасли производства свинины в Польше. Увеличивается количество случаев болезни у кабанов (1456 случаев в 2019 году), а также вспышек у свиней (33 вспышки в 2019 году, по состоянию на 01.08.2019)", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что от болезни страдают не только мелкие фермы.

"Существует реальная угроза для концентрированного свиноводства в Мазовецком и Лодзинском воеводствах", — заявили в Союзе.

АЧС впервые зафиксировали в Польше в феврале 2014 года. В 2014–2018 годах из-за болезни в Польше было убито около 43 тыс. свиней.

Отметим, что в Украине с начала года было зафиксировано уже более 30 вспышек АЧС.

В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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