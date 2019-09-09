АЧС дісталася до Філіппін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Республіці Філіппіни зафіксований перший випадок африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Xinhua.
АЧС зареєстрували 19 серпня. Але піддали розголосу інформацію лише зараз.
"Вірус АЧС став причиною загибелі значної кількості свиней, які утримувалися на одній з ферм у провінції Рісаль", - прокоментував в.о. міністра сільського господарства країни Вільям Дар.
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Уточнюється, що на території країни все ще діє заборона на імпорт, розповсюдження і продаж продуктів зі свинини з 20 країн і регіонів, які постраждали від смертельного вірусу АЧС.
Нагадаємо, як писав УНН, у вітчизняній Держпродспоживслужбі не знають, скільки бюджетних коштів йде на боротьбу з АЧС.
І це на тлі того, що в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому - вже понад 40.