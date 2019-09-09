АЧС добралась до Филиппин

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81112 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114029 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105796 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112492 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120699 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148792 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149046 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 189029 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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АЧС добралась до Филиппин

АЧС добралась до Филиппин

Киев  •  УНН

 • 22419 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Республике Филиппины зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Xinhua.

АЧС зарегистрировали 19 августа. Но поддали огласке информацию только сейчас.

"Вирус АЧС стал причиной гибели значительного количества свиней, которые содержались на одной из ферм в провинции Рисаль", - прокомментировал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Уильям Дар.

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Уточняется, что на территории страны все еще действует запрет на импорт, распространение и продажу продуктов из свинины из 20 стран и регионов, пострадавших от смертельного вируса АЧС.

Напомним, как писал УНН, в отечественной Госпродпотребслужбе не знают, сколько бюджетных средств идет на борьбу с АЧС.

И это на фоне того, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 40.

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