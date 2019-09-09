АЧС добралась до Филиппин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Республике Филиппины зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Xinhua.
АЧС зарегистрировали 19 августа. Но поддали огласке информацию только сейчас.
"Вирус АЧС стал причиной гибели значительного количества свиней, которые содержались на одной из ферм в провинции Рисаль", - прокомментировал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Уильям Дар.
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Уточняется, что на территории страны все еще действует запрет на импорт, распространение и продажу продуктов из свинины из 20 стран и регионов, пострадавших от смертельного вируса АЧС.
Напомним, как писал УНН, в отечественной Госпродпотребслужбе не знают, сколько бюджетных средств идет на борьбу с АЧС.
И это на фоне того, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 40.