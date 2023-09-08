“Абсолютне обнулення будь-якої посередницької місії Ватикану”: Подоляк про проросійську позицію Папи Римського

Цитата

“Перше – це абсолютно несвідоме, безумовно, але обнулення репутації Святого Престолу. Друге – це абсолютне обнулення будь-якої посередницької місії, яку міг би Ватикан виконувати. Немає сенсу говорити про посередника під назвою Папа Римський, якщо він займає абсолютно очевидну вже для всіх проросійську позицію”, - сказав Подоляк.

Він нагадав, що це не перший випадок, коли Папа Римський займає проросійську позицію. Але у перші рази це було не так очевидно, і люди вдавали, що не бачать цього. Але сьогодні стало ясно, що Папа Римський є проросійським, і це негативно впливає на війну.

“Адже, якщо людина чітко промотує право росії вбивати на іншій суверенній території громадян іншої країни – це є промоція війни. Просто треба речі прямо називати своїми іменами. Тому ніякої посередницької функції у Ватикану бути не може, тому що це буде функція, яка введе в оману Україну чи справедливість”, - наголосив Подоляк.

Також Ватикан не засудив російську агресію проти України, і це не випадково. росія має великі інвестиції в банк Ватикану, і це, ймовірно, впливає на позицію Папи Римського.

“І четверте – немає різниці, всі ці заяви вже не впливають на оцінку війни. Ця війна виглядає достатньо просто для всіх. Так, це питання рішучості – чи готові ви про це публічно говорити, але ця війна виглядає так: є країна-агресорка, яка зайшла на територію іншої держави вбивати цивільне населення. Максимально жорстоко вбивати, руйнувати цивільну інфраструктуру, знищувати "під нуль" усе, що вони там "захопили". Ви бачите, що вони роблять на окупованих територіях. Немає ніяких інших оцінок цієї війни, крім однієї – росія є країною-агресоркою з планом знищення, геноциду населення іншої країни. Все. І всі це розуміють”, - сказав Подоляк.

Нагадаємо

25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.

На заяву Понтифіка миттєво відреагували як в українському МЗС, так і в спільноті українських католиків.