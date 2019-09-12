Аброськін повідомив, що залишається на своїй посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що поки залишається на своїй посаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку В'ячеслава Аброськіна у Facebook.
Він зазначив, що після інформації про його скоре звільнення мав розмову з главой Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
"Сьогодні пишуть мені друзі й не зовсім друзі. Так, я мав розмову з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Поки я залишаюся на місці", - написав Аброськін.
Зараз він перебуває в Маріуполі, де добровольці віддали зброю, яка потрібна для захисту держави, загалом 10 тонн, повідомив заступник голови Нацполіції.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з посад йдуть троє заступників голови Нацполіції.