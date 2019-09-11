З посад йдуть троє заступників голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Вчора, 10 вересня, УНН повідомляв, що в керівному складі Національної поліції України почалися кадрові зміни. Інформація про це знайшла своє підтвердження у реєстрі декларацій уповноважених осіб.
Декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ – начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець, а також заступник голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад та перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В’ячеслав Аброськін.
На місце останнього, за інформацією УНН, мають призначити Євгена Коваля, який обіймає посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки з 2017 року.
В’ячеслав Аброськін був призначений на посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції у липні 2017 року.
Віталій Невгад був призначений заступником голови Національної поліції України – начальником Головного слідчого управління у вересні 2017 року.
Ігор Купранець перебував на посаді заступника голови Національної поліції України – начальника Департаменту захисту економіки (міжрегіональний територіальний орган) з листопада 2016 року.
Звільнені з посад заступники мають отримати інші призначення.
За інформацією УНН, це не останні кадрові зміни, які очікуються у структурі МВС найближчим часом.