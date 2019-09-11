С должностей идут трое заместителей главы Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вчера, 10 сентября, УНН сообщал, что в руководящем составе Национальной полиции Украины начались кадровые изменения. Информация об этом нашла свое подтверждение в реестре деклараций уполномоченных лиц.
Декларации перед увольнением подали заместитель председателя НПУ - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец, а также заместитель председателя НПУ - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад и первый заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин.
На место последнего, по информации УНН, должны назначить Евгения Коваля, который занимает должность начальника Департамента внутренней безопасности с 2017 года.
Вячеслав Аброськин был назначен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции в июле 2017 года.
Виталий Невгад был назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины - начальником Главного следственного управления в сентябре 2017 года.
Игорь Купранец занимал должность заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника Департамента защиты экономики (межрегиональный территориальный орган) с ноября 2016 года.
Уволенные с должностей заместители должны получить другие назначения.
По информации УНН, это не последние кадровые изменения, которые ожидаются в структуре МВД в ближайшее время.