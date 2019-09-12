Аброськин сообщил, что остается на своем посту
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что пока остается на своей должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Вячеслава Аброськина в Facebook.
Он отметил, что после информации о его скором увольнении разговаривал с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.
"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте", - написал Аброськин.
Сейчас он находится в Мариуполе, где добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн, сообщил заместитель председателя Нацполиции.
Напомним, ранее сообщалось, что с должностей идут трое заместителей главы Нацполиции.