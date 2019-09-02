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Абромавичус назвав першочергові завдання на посаді гендиректора Укроборонпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Призначений Президентом на посаду Генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус офіційно приступив до виконання своїх обов’язків і уже озвучив першочергові завдання, передає УНН із посиланням на прес-службу Укроборонпрому. 

Як відзначили у пресслужбі, першочергово у ролі генерального директора Айварас Абромавичус вважає необхідним стабілізувати щоденну роботу концерну, запустити процес фінансового аудиту та здійснити кадровий ротації серед ТОП-менеджменту концерну та підприємств, що входять до “Укроборонпрому”.

Нагадаємо, указ №641/2019 про призначення Айвараса Абромавичуса був оприлюднений на сайті Президента України 30 серпня 2019 року. У той же день голова держави підписав Указ про звільнення з цієї посади Павла Букіна.

Протягом останніх двох місяців Айварас Абромавичус очолював Наглядову раду Концерну, куди був введений указом президента Володимира Зеленського від 12 червня 2019 року.

Українські Національні Новини

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