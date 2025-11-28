AB InBev Efes Ukraine – у списку галузевих лідерів за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Директор Чернігівської броварні AB InBev Efes Ukraine Сергій Туров.

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" представив підсумковий рейтинг "Галузеві лідери 2025 року", у якому відзначено компанії, що демонструють стійкість, операційну ефективність та здатність розвиватися, попри виклики ринку. Про це передає УНН.

Під час формування рейтингу редакція аналізувала виробничі показники, масштаби інвестицій, впровадження технологічних рішень і динаміку зростання команд.

AB InBev Efes Ukraine увійшла до числа лідерів, підтвердивши послідовність у розвитку продуктового портфеля та модернізації виробництва.

"Ми інвестуємо у надійність обладнання, безпеку роботи броварні й, звісно, у новинки", — коментує Сергій Туров, директор Чернігівської броварні AB InBev Efes Ukraine.

З нагоди публікації рейтингу Сергій Туров дав інтерв’ю Delo.ua, де поділився підходами до управління виробництвом, розповів про модернізацію броварні та тенденції розвитку пивного сегмента в Україні.