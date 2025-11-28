AB InBev Efes Ukraine – у списку галузевих лідерів за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 1758 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 11428 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 12100 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 10966 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 26383 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19353 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17523 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 32038 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19392 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 19537 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 19904 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 22840 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 22273 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 23461 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 11453 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 14483 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 26405 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 23500 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 32050 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Лев XIV
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Село
Німеччина
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 22405 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 39673 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 59803 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 92451 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 107416 перегляди
AB InBev Efes Ukraine – у списку галузевих лідерів за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" включив AB InBev Efes Ukraine до списку "Галузеві лідери 2025 року". Компанія відзначена за стійкість, ефективність та розвиток, а також за модернізацію виробництва та розширення продуктового портфеля.

AB InBev Efes Ukraine – у списку галузевих лідерів за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
Директор Чернігівської броварні AB InBev Efes Ukraine Сергій Туров.

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" представив підсумковий рейтинг "Галузеві лідери 2025 року", у якому відзначено компанії, що демонструють стійкість, операційну ефективність та здатність розвиватися, попри виклики ринку. Про це передає УНН.

Під час формування рейтингу редакція аналізувала виробничі показники, масштаби інвестицій, впровадження технологічних рішень і динаміку зростання команд.

AB InBev Efes Ukraine увійшла до числа лідерів, підтвердивши послідовність у розвитку продуктового портфеля та модернізації виробництва.

"Ми інвестуємо у надійність обладнання, безпеку роботи броварні й, звісно, у новинки", — коментує Сергій Туров, директор Чернігівської броварні AB InBev Efes Ukraine.

З нагоди публікації рейтингу Сергій Туров дав інтерв’ю Delo.ua, де поділився підходами до управління виробництвом, розповів про модернізацію броварні та тенденції розвитку пивного сегмента в Україні.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Україна