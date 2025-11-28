AB InBev Efes Ukraine – в списке отраслевых лидеров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Директор Черниговской пивоварни AB InBev Efes Ukraine Сергей Туров.

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" представил итоговый рейтинг "Отраслевые лидеры 2025 года", в котором отмечены компании, демонстрирующие устойчивость, операционную эффективность и способность развиваться, несмотря на вызовы рынка. Об этом передает УНН.

При формировании рейтинга редакция анализировала производственные показатели, масштабы инвестиций, внедрение технологических решений и динамику роста команд.

AB InBev Efes Ukraine вошла в число лидеров, подтвердив последовательность в развитии продуктового портфеля и модернизации производства.

"Мы инвестируем в надежность оборудования, безопасность работы пивоварни и, конечно, в новинки", — комментирует Сергей Туров, директор Черниговской пивоварни AB InBev Efes Ukraine.

По случаю публикации рейтинга Сергей Туров дал интервью Delo.ua, где поделился подходами к управлению производством, рассказал о модернизации пивоварни и тенденциях развития пивного сегмента в Украине.