AB InBev Efes Ukraine – в списке отраслевых лидеров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
Киев • УНН
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" включил AB InBev Efes Ukraine в список "Отраслевые лидеры 2025 года". Компания отмечена за устойчивость, эффективность и развитие, а также за модернизацию производства и расширение продуктового портфеля.
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" представил итоговый рейтинг "Отраслевые лидеры 2025 года", в котором отмечены компании, демонстрирующие устойчивость, операционную эффективность и способность развиваться, несмотря на вызовы рынка. Об этом передает УНН.
При формировании рейтинга редакция анализировала производственные показатели, масштабы инвестиций, внедрение технологических решений и динамику роста команд.
AB InBev Efes Ukraine вошла в число лидеров, подтвердив последовательность в развитии продуктового портфеля и модернизации производства.
"Мы инвестируем в надежность оборудования, безопасность работы пивоварни и, конечно, в новинки", — комментирует Сергей Туров, директор Черниговской пивоварни AB InBev Efes Ukraine.
По случаю публикации рейтинга Сергей Туров дал интервью Delo.ua, где поделился подходами к управлению производством, рассказал о модернизации пивоварни и тенденциях развития пивного сегмента в Украине.