А ви знали, чому Новий рік традиційно зустрічають з шампанським?

Добре відомо, що батьківщиною шампанського є провінція Шампань. Перша згадка про цей напій міститься у книзі абата Годіно від 1668 року. Цікаво, що тоді бульбашки у вині вважалися браком, і його в такому разі ніхто не вживав.

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Згодом, в другій половині XVII століття ченець П’єр Періньон придумав технологію отримання ігристого вина, створив колекцію неперевершених винних букетів та застосував пробку для шампанського з кори дуба.

Свій внесок в історію розвитку шампанських вин вніс і князь Лев Голіцин. У 70-ті роки XIX століття він заснував царський маєток із виноградниками, де згодом створив ігристий напій бездоганної якості. Незабаром на пляшках з його вином з’явився фірмовий напис “Русское шампанське”. Вважається, що звідси і бере свій початок історія радянського шампанського.

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Питання, чому шампанське п’ють саме на Новий рік, ймовірно, не має однозначної відповіді. Існують припущення, що все почалося ще з часів Петра I, який започаткував святкування Нового року 31 грудня.

За радянських часів святкування Нового року потрапило під заборону, однак у 60-і роки, коли уряд офіційно дозволив наряджати ялинку, кожній родині на святкування влада обіцяла пляшку елітного сорту шампанського — “Радянського”. Вважається, що з того часу у кожної радянської родини в новорічну ніч “має стояти шампанське”.

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Загалом, на сьогодні бульбашковий напій популярний у всіх країнах світу.

В Україні асортимент шампанського дуже широкий. В магазинах ігристе доступне на будь-який смак та гаманець, хоча експерти радять все ж не економити, аби убезпечити себе від підробки.

Аналіз цін в Інтернеті показав, що до новорічного столу шампанське можна придбати як за 40 грн, так і за 340 грн і вище.

Найдешевше шампанське українського виробництва буде коштувати від 40 до 60 грн. Вартість найдорожчого українського шампанського не перевищує 90 грн за пляшку. Ціни на шампанське іноземного виробника відчутно вищі. Окремі екземпляри обійдуться покупцеві у 360 грн.

Зауважимо, що ринок українського вина сьогодні дуже перспективний. А за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, якість вітчизняної продукції постійно підвищується.

“У поточній ситуації українським виробникам стає тісніше, але посилення конкуренції є хорошим фактором для розвитку ринку і споживача зокрема. Якість українського вина поліпшується, асортимент стає ще більш різноманітним, ціна доступніша, і без всяких сумнівів, ринок українського вина приречений на успіх”, — вважає він.

Свідченням розвитку українського ринку вина є і збільшення показників експорту вітчизняної продукції, і поява нових виноробних підприємств, і активний ребрендиг відомих марок. Наприклад, ТМ “Коктебель” цього року випустив три нові лінійки вин Monte, Elegance та Vintage.

Тож, українці сміливо можуть зустрічати Новий рік саме з українським шампанським, і саме під “вітчизняні бульбашки” загадувати свої найбажаніші мрії.