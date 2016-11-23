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А.Рева: окреме пенсійне забезпечення в Україні буде лише у військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Механізм пенсійного забезпечення в Україні буде єдиним для всіх, окрім військовослужбовців. Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив на зустрічі з представниками громадських організацій - ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих від її наслідків, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

А.Рева: окреме пенсійне забезпечення в Україні буде лише у військових

"Окремого пенсійного забезпечення в Україні не матиме жодна категорія, окрім військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі лідери громадських організацій говорили про можливість підвищення пенсій, про можливість внесення змін до Порядку забезпечення санаторно–курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, про монетизацію пільг, забезпечення житлом та ін.

Міністр соцполітики дав відповіді на запитання громадських активістів – чорнобильців, розповів про ініціативи уряду щодо підвищення мінімальних зарплат і осучаснення пенсій та зазначив, що чорнобильцям для вирішення своїх проблем не потрібно дробитися, розділятися по різних громадських організаціях, а навпаки, більше користі було б, якби вони перестали ділитися на своїх і чужих та об’єдналися.

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