А.Рева: окреме пенсійне забезпечення в Україні буде лише у військових

"Окремого пенсійного забезпечення в Україні не матиме жодна категорія, окрім військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі лідери громадських організацій говорили про можливість підвищення пенсій, про можливість внесення змін до Порядку забезпечення санаторно–курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, про монетизацію пільг, забезпечення житлом та ін.

Міністр соцполітики дав відповіді на запитання громадських активістів – чорнобильців, розповів про ініціативи уряду щодо підвищення мінімальних зарплат і осучаснення пенсій та зазначив, що чорнобильцям для вирішення своїх проблем не потрібно дробитися, розділятися по різних громадських організаціях, а навпаки, більше користі було б, якби вони перестали ділитися на своїх і чужих та об’єдналися.