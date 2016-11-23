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А.Рева: отдельное пенсионное обеспечение в Украине будет только у военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Механизм пенсионного обеспечения в Украине будет единым для всех, кроме военнослужащих. Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил на встрече с представителями общественных организаций - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от ее последствий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

А.Рева: отдельное пенсионное обеспечение в Украине будет только у военных

"Отдельного пенсионного обеспечения в Украине не будет иметь ни одна категория, кроме военнослужащих", - говорится в сообщении.

Во время встречи лидеры общественных организаций говорили о возможности повышения пенсий, о возможности внесения изменений в Порядок обеспечения санаторно-курортным лечением лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, о монетизации льгот, обеспечение жильем и др.

Министр соцполитики ответил на вопрос общественных активистов - чернобыльцев, рассказал об инициативах правительства по повышению минимальных зарплат и осовременивание пенсий и отметил, что чернобыльцам для решения своих проблем не нужно дробиться, разделяться по разным общественных организациях, а наоборот, больше пользы было бы, если бы они перестали делиться на своих и чужих и объединились.

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