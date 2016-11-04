А.Парубій відкрив ранкове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 306 народних депутатів.
На засіданні присутні Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та інші урядовці.
Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.
Також серед іншого парламентарі збираються розглянути законопроекти щодо уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови та інші акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили чинність та щодо надання притулку бездомним особам.
Крім цього депутати планують визначитися стосовно змін до законодавства щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді.