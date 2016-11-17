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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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А.Парубій відкрив ранкове засідання парламенту

А.Парубій відкрив ранкове засідання парламенту

Київ • УНН

 • 6581 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.

У сесійній залі зареєструвалися 346 народних депутатів.

Верховна Рада у четвер планує розглянути урядовий законопроект щодо програм підтримки телерадіокомпаній Автономної Республіки та міста Севастополя та розглянути низку законопроектів, які стосуються питання транспорту та дорожнього будівництва.

Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися щодо проекту постанови “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави” та законопроекту про житлово-комунальні послуги.

Крім цього Рада, зокрема, планує розглянути урядовий законопроект про Установу бізнес-омбудсмена та пропозиції Президента до закону “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення”.

Українські Національні Новини

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