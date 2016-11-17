А.Парубий открыл утреннее заседание парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 346 народных депутатов.
Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть правительственный законопроект о программах поддержки телерадиокомпаний Автономной Республики и города Севастополя и рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются вопросов транспорта и дорожного строительства.
Также среди прочего парламентарии намерены определиться относительно проекта постановления "О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства" и законопроекта о жилищно-коммунальные услуги.
Кроме этого Рада, в частности, планирует рассмотреть правительственный законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена и предложения Президента к закону "О мероприятиях, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения".