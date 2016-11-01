А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У залі зареєструвалися 358 народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок вчергове спробує затвердити порядок денний п’ятої сесії та може скасувати рішення про підвищення зарплат народним депутатам.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути пакет законопроектів, які стосуються житлово-комунального господарства та визначитися щодо створення друкованих ЗМІ Міністерства оборони.
Крім цього депутати, зокрема, планують визначитися стосовно удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою, розглянути пропозиції Президента до законопроектів щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків та нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам та пакет питань, які стосуються фінансів і банківської діяльності.