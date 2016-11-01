А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В зале зарегистрировались 358 народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада во вторник в очередной раз попытается утвердить повестку дня пятой сессии и может отменить решение о повышении зарплат народным депутатам.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть пакет законопроектов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства и определиться по созданию печатных СМИ Министерства обороны.
Кроме этого депутаты, в частности, планируют определиться относительно усовершенствования процедуры применения санкций Национальным Советом, рассмотреть предложения Президента к законопроектам по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий и начисления субсидий пенсионерам и инвалидам и пакет вопросов, касающихся финансов и банковской деятельности.