А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

В зале зарегистрировались 358 народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада во вторник в очередной раз попытается утвердить повестку дня пятой сессии и может отменить решение о повышении зарплат народным депутатам.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть пакет законопроектов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства и определиться по созданию печатных СМИ Министерства обороны.

Кроме этого депутаты, в частности, планируют определиться относительно усовершенствования процедуры применения санкций Национальным Советом, рассмотреть предложения Президента к законопроектам по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий и начисления субсидий пенсионерам и инвалидам и пакет вопросов, касающихся финансов и банковской деятельности.