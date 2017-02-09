А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Верховної ради України Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту, передає УНН.
У сесійній залі зареєстувались 362 народних депутата.
Нагадаємо, Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд.
Також ВР дозволила розгляд справ щодо усиновлення за участю присяжних.
Як повідомляв УНН, Рада планує дозволити створити український культурний фонд.
Крім того, 9 лютого під час засідання Верховної Ради в сесійній залі влаштували штовханину два народні депутати - Іван Мельничук і Сергій Лещенко. У результаті - С.Лещенку відірвали рукав піджака.