А.Парубий открыл вечернее заседание ВР

В сессионном зале зарегистрировалось 362 народных депутата.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде.

Также ВР разрешила рассмотрение дел об усыновлении с участием присяжных.

Как сообщал УНН, Рада планирует разрешить создать украинский культурный фонд.

Кроме того, 9 февраля во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку два народных депутата - Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате - С.Лещенко оторвали рукав пиджака.