А.Парубий открыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл вечернее заседание парламента, передает УНН.
В сессионном зале зарегистрировалось 362 народных депутата.
Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде.
Также ВР разрешила рассмотрение дел об усыновлении с участием присяжных.
Как сообщал УНН, Рада планирует разрешить создать украинский культурный фонд.
Кроме того, 9 февраля во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку два народных депутата - Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате - С.Лещенко оторвали рукав пиджака.