А.Дуда розраховує на стабільну політику Д.Трампа щодо Польщі

"Я сподіваюся, що США будуть проводити стабільну політику. Ця країна без сумніву є світовою наддержавою. Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, він запевнив мене, що це буде спокійна і стабільна політика. Він навіть пожартував на цю тему і просив не звертати уваги на те, що говорять і пишуть в ЗМІ, оскільки з того мало що спільного має з правдою", - сказав А.Дуда.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп складе присягу на двох Бібліях.