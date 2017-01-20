А.Дуда розраховує на стабільну політику Д.Трампа щодо Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Польщі Андрій Дуда висловив свої сподівання з приводу стабільної політики 45-го президента США Дональда Трампа відносно Польської держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське Радіо.
"Я сподіваюся, що США будуть проводити стабільну політику. Ця країна без сумніву є світовою наддержавою. Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, він запевнив мене, що це буде спокійна і стабільна політика. Він навіть пожартував на цю тему і просив не звертати уваги на те, що говорять і пишуть в ЗМІ, оскільки з того мало що спільного має з правдою", - сказав А.Дуда.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп складе присягу на двох Бібліях.