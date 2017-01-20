А.Дуда рассчитывает на стабильную политику Д.Трампа в отношении Польши

"Я надеюсь, что США будут проводить стабильную политику. Эта страна несомненно является мировой сверхдержавой. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, он заверил меня, что это будет спокойная и стабильная политика. Он даже пошутил на эту тему и просил не обращать внимания на то, что говорят и пишут в СМИ, поскольку там мало общего с правдой", - сказал А.Дуда.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу на двух Библиях.