А.Дуда рассчитывает на стабильную политику Д.Трампа в отношении Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Польши Андрей Дуда выразил свои надежды по поводу стабильной политики 45-го президента США Дональда Трампа в отношении Польского государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
"Я надеюсь, что США будут проводить стабильную политику. Эта страна несомненно является мировой сверхдержавой. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, он заверил меня, что это будет спокойная и стабильная политика. Он даже пошутил на эту тему и просил не обращать внимания на то, что говорят и пишут в СМИ, поскольку там мало общего с правдой", - сказал А.Дуда.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу на двух Библиях.