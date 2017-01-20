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А.Дуда рассчитывает на стабильную политику Д.Трампа в отношении Польши

А.Дуда рассчитывает на стабильную политику Д.Трампа в отношении Польши

Киев • УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Польши Андрей Дуда выразил свои надежды по поводу стабильной политики 45-го президента США Дональда Трампа в отношении Польского государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"Я надеюсь, что США будут проводить стабильную политику. Эта страна несомненно является мировой сверхдержавой. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, он заверил меня, что это будет спокойная и стабильная политика. Он даже пошутил на эту тему и просил не обращать внимания на то, что говорят и пишут в СМИ, поскольку там мало общего с правдой", - сказал А.Дуда.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу на двух Библиях.

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