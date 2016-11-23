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А.Аваков відкрив сервісний центр МВС у Сєвєродонецьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр внутрішній справ Арсен Аваков відкрив у Сєвєродонецьку сервісний центр МВС, який допоможе людям швидко виконувати процедури з документами, передає кореспондент УНН.

А.Аваков відкрив сервісний центр МВС у Сєвєродонецьку

"Ми сьогодні відкриваємо третій сервісний центр в країні", - зазначив А.Аваков.

Міністр також наголосив на тому, що сервісні центри будуть розширювати сферу послуг.

"До тих процедур, які вже є, ми будемо додавати нові, розширюючи спектр послуг, будуть видавати довідки про несудимість, … ми організуємо ще таку складну послугу як реєстрація зброї. Тут з’явиться офіс міграційної служби, ми зможемо надавати паспортні послуги. Також ми сподіваємось, що разом з місцевою владою організуємо єдиний простір з ЦНАПами, так, щоб людина могла прийти в одне місце і отримати всі послуги", - повідомив А.Аваков.

Також він зазначив, що такий центр буде мати пропускну можливість, яка в декілька разів буде ефективніша за систему старих МРЕО.

А.Аваков додав, що до Нового Року схожі сервісні центри мають відкрити ще в п’яти обласних центрів: Бахмут, Львів, Харків, Запоріжжя, Чернігів.

Як повідомляв УНН, А.Аваков взяв участь у відкритті унікального ЦНАПу у Дніпрі.

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