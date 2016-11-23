А.Аваков открыл в Северодонецке сервисный центр МВД

"Мы сегодня открываем третий сервисный центр в стране", - отметил А.Аваков.

Министр также отметил, что сервисные центры будут расширять сферу услуг.

"К тем процедурам, которые уже есть, мы будем добавлять новые, расширяя спектр услуг, будут выдавать справки о несудимости... мы организуем еще такую ​​сложную услугу как регистрация оружия. Здесь появится офис миграционной службы, мы сможем предоставлять паспортные услуги. Также мы надеемся, что вместе с местной властью организуем единое пространство с ЦНАП, так, чтобы человек мог прийти в одно место и получить все услуги", - сообщил А.Аваков.

Также он отметил, что такой центр будет иметь пропускную способность, которая в несколько раз будет эффективнее системы старых МРЭО.

А.Аваков отметил, что до Нового Года похожие сервисные центры должны открыть еще в пяти областных центрах: Бахмут, Львов, Харьков, Запорожье, Чернигов.

Как сообщал УНН, А.Аваков принял участие в открытии уникального ЦНАП в Днепре.