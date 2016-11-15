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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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МВС планує подати документ про задоволення відставки Х.Деканоідзе на наступне засідання уряду

МВС планує подати документ про задоволення відставки Х.Деканоідзе на наступне засідання уряду

Київ • УНН

 • 14147 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав рапорт про відставку голови Національної поліції Хатії Деканоідзе. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат Антон Геращенко.

“А.Аваков підписав рапорт про відставку Деканоідзе і буде подавати на наступне засідання уряду документ про задоволення її відставки”, — сказав А.Геращенко.

Нагадаємо, голова Національної поліції Хатія Деканоідзе у понеділок 14 листопада заявила, що подає у відставку.

Як повідомляв УНН, обов’язки голови Національної поліції буде виконувати В.Троян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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