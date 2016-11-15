МВД планирует подать документ об удовлетворении отставки Х.Деканоидзе на следующем заседании правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал рапорт об отставке главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Антон Геращенко.
"А.Аваков подписал рапорт об отставке Х.Деконаидзе и будет подавать на следующее заседание правительства документ об удовлетворении ее отставки", - сказал А.Геращенко.
Напомним, глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе в понедельник, 14 ноября заявила, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, обязанности главы Национальной полиции будет выполнять В.Троян.