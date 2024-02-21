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9-річного підлітка заарештували за вбивство в США

9-річного підлітка заарештували за вбивство в США

Київ • УНН

 • 27664 перегляди

9-річна дитина була заарештована за вбивство після того, як член сім'ї був смертельно поранений в голову в Туелі, штат Юта.

Поліція США заарештувала дев'ятирічну дитину після того, як член сім'ї дитини отримав поранення в голову і помер. Про це пише агенції AFP, передає УНН.

Деталі

Служби екстреної допомоги прибули на місце події в Туелі, штат Юта, у п'ятницю ввечері, де вони знайшли 32-річного чоловіка з важкими травмами.

У нього було те, що було схоже на вогнепальне поранення в голову

сказав поліцейський Колбі Бентлі.

Чоловіка, особу якого поліція не встановила, відправили до лікарні в Солт-Лейк-Сіті. Від отриманих травм він помер.

Убивство пʼятирічного Кирила Тлявова: мати не згодна з вироком25.05.23, 14:39 • 1377246 переглядiв

Розслідування призвело до арешту дев'ятирічної дитини, яка є членом сім'ї 32-річного чоловіка

сказав Бентлі агенції AFP.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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