9-річного підлітка заарештували за вбивство в США
Київ • УНН
9-річна дитина була заарештована за вбивство після того, як член сім'ї був смертельно поранений в голову в Туелі, штат Юта.
Поліція США заарештувала дев'ятирічну дитину після того, як член сім'ї дитини отримав поранення в голову і помер. Про це пише агенції AFP, передає УНН.
Деталі
Служби екстреної допомоги прибули на місце події в Туелі, штат Юта, у п'ятницю ввечері, де вони знайшли 32-річного чоловіка з важкими травмами.
У нього було те, що було схоже на вогнепальне поранення в голову
Чоловіка, особу якого поліція не встановила, відправили до лікарні в Солт-Лейк-Сіті. Від отриманих травм він помер.
Убивство пʼятирічного Кирила Тлявова: мати не згодна з вироком25.05.23, 14:39 • 1377246 переглядiв
Розслідування призвело до арешту дев'ятирічної дитини, яка є членом сім'ї 32-річного чоловіка