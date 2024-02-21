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9-летнего подростка арестовали за убийство в США

9-летнего подростка арестовали за убийство в США

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 00:02  •  1554 просмотра

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9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.

Полиция США арестовала девятилетнего ребенка после того, как член семьи ребенка получил ранение в голову и умер. Об этом пишет агентства AFP, передает УНН.

Детали

Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия в Туэле, штат Юта, в пятницу вечером, где они нашли 32-летнего мужчину с тяжелыми травмами.

У него было то, что было похоже на огнестрельное ранение в голову

сказал полицейский Колби Бентли.

Мужчину, личность которого полиция не установила, отправили в больницу в Солт-Лейк-Сити. От полученных травм он скончался.

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: мать не согласна с приговором25 мая 2023, 11:39 • 1377133 просмотра

Расследование привело к аресту девятилетнего ребенка, который является членом семьи 32-летнего мужчины

сказал Бентли агентству AFP.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
9-річного підлітка заарештували за вбивство в США
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9-летнего подростка арестовали за убийство в США

9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.

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