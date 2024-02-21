9-летнего подростка арестовали за убийство в США

Полиция США арестовала девятилетнего ребенка после того, как член семьи ребенка получил ранение в голову и умер. Об этом пишет агентства AFP, передает УНН.

Детали

Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия в Туэле, штат Юта, в пятницу вечером, где они нашли 32-летнего мужчину с тяжелыми травмами.

У него было то, что было похоже на огнестрельное ранение в голову сказал полицейский Колби Бентли.

Мужчину, личность которого полиция не установила, отправили в больницу в Солт-Лейк-Сити. От полученных травм он скончался.

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