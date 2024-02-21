9-летнего подростка арестовали за убийство в США
Киев • УНН
9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.
Полиция США арестовала девятилетнего ребенка после того, как член семьи ребенка получил ранение в голову и умер. Об этом пишет агентства AFP, передает УНН.
Детали
Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия в Туэле, штат Юта, в пятницу вечером, где они нашли 32-летнего мужчину с тяжелыми травмами.
У него было то, что было похоже на огнестрельное ранение в голову
Мужчину, личность которого полиция не установила, отправили в больницу в Солт-Лейк-Сити. От полученных травм он скончался.
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Расследование привело к аресту девятилетнего ребенка, который является членом семьи 32-летнего мужчины
9-летнего подростка арестовали за убийство в США
9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.
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