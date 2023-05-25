Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: мать не согласна с приговором
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд объявил приговор двум бывшим полицейским - Ивану Приходько и Владимиру Петровцу. УНН связался с мамой погибшего мальчика Татьяной Тлявовой. Женщина не согласна с приговором суда.
Детали
Ивану Приходько за неумышленное убийство назначили четыре года лишения свободы. Также суд постановил учесть срок его пребывания под стражей и учесть за лишение свободы. В пользу государства взыщут более 135 тыс. грн, а также миллион гривен морального ущерба родственникам Кирилла.
Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на два года за сохранение патронов. Других фигурантов дела - Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца суд оправдал.
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«С приговором суда не согласна. То, что ему (Приходько – ред.) дали 4 года, знаете, в нашей стране за кражу дают 8 лет, а за убийство ребенка 4 года? Ну, как так? Это же несправедливо», - возмущается Татьяна Тлявова.
Тем не менее, лично обжаловать приговор женщина не намерена.
«Я возмущена, но обжаловать (решение суда – ред.) не буду. У меня маленький ребенок, мне некогда этим заниматься. Ну, жизнь их накажет», - говорит мать убитого Кирилла.
Добавим
Однако, обжаловать приговор намерена прокуратура Киевской области.
"В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
Напомним
31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое полицейских решили развлечься и пострелять в жестяные банки. По стечению обстоятельств, под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве, но 3 июня ребенок умер.