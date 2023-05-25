Убивство пʼятирічного Кирила Тлявова: мати не згодна з вироком
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок двом колишнім поліцейським - Івану Приходьку та Володимиру Петровцю. УНН зв’язався з мамою загиблого хлопчика Тетяною Тлявовою. Жінка не згодна з вироком суду.
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Івану Приходьку за неумисне вбивство призначили чотири роки позбавлення волі. Також суд ухвалив врахувати термін його перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі. На користь держави стягнуть понад 135 тис. грн, а також мільйон гривень моральної шкоди родичам Кирила.
Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів. Інших фігурантів справи - Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця суд виправдав.
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«З вироком суду не згодна. Те, що йому (Приходьку – ред.) дали 4 роки, знаєте, в нашій країні за крадіжку дають 8 років, а за вбивство дитини 4 роки? Ну, як так? Це ж несправедливо», - обурюється Тетяна Тлявова.
Проте, особисто оскаржувати вирок жінка наміру не має.
«Я обурена, але оскаржувати (рішення суду – ред.) не буду. У мене маленька дитина, немає мені коли цим займатися. Ну, життя їх накаже», - каже мати вбитого Кирила.
Додамо
Однак, оскаржувати вирок має намір прокуратура Київської області.
"Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
31 травня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому на Київщині двоє поліцейських вирішили розважитися й постріляти в бляшанки. За збігом обставин, під кулю потрапив 5-річний Кирило Тлявов. Хлопця доправили до лікарні в Києві, але 3 червня дитина померла.