80 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 80. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, де зафіксували 33 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку противник атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, отримав відсіч. Некерованими авіаракетами ворог бив по Ветеринарному та Охримівці.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки поблизу Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та Васюківки, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, дві атаки тривають, три штурми загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки, десять боєзіткнень ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Покровську та Олексіївці.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім штурмових дій ворожих військ, ще шість боєзіткнень наразі тривають. Противник намагається просуватись в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Оріхівському напрямку українські захисники за сьогодні відбили одну атаку, ще одне боєзіткнення триває. Противник був активним в районах Щербаків та Нестерянки.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають до цього часу, також авіація загарбників завдала 22 ударів, скинувши при цьому 25 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося, резюмували в Генштабі.

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