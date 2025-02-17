80 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 80. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, где зафиксировали 33 попытки потеснить украинских воинов с занимаемых позиций, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, получил отпор. Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Заречного и Ямполовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часового Яра и Васюковки, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, две атаки продолжаются, три штурма захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки, десять боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Покровску и Алексеевке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще шесть боестолкновений пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении украинские защитники за сегодня отбили одну атаку, еще одно боестолкновение продолжается. Противник был активным в районах Щербаков и Нестерянки.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, ещё два боестолкновения продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 22 удара, сбросив при этом 25 КАБ.

На других направлениях существенных изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

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