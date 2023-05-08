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8 травня: День пам’яті та примирення та Міжнародний день Червоного Хреста

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У понеділок 8 травня в Україні з 2015 року відзначається День пам’яті та примирення. Саме 8 травня вважається днем капітуляції гітлерівської Німеччини у Другій світовій війні, пише УНН

8 травня вшановується подвиг українського народу та віддається данина усім борцям проти нацизму.

У 2004 році Генасамблея ООН проголосила 8 та 9 травня Днями пам’яті та примирення, і закликала присвятити їх жертвам Другої світової війни.

Також 8 травня – це Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Свято засноване на честь дня народження швейцарського гуманіста Анрі Дюнана. Саме з його ініціативи у ХІХ сторіччі були створені перші загони добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. У 1863 році відбулася конференція, яка поклала початок створюю Червоного хреста. Офіційну назву організація отримала у 1928 році.

А ще сьогодні відзначають Міжнародний день вболівальника та день без шкарпеток.

У православному календарі 8 травня – це День пам’яті Апостола Євангеліста Марка. Марк був учнем Христа та найближчим сподвижником апостолів Петра, Павла і Варнави. Після тривалих подорожей на Марка зійшов Святий Дух та наказав йти до Олександрії (Єгипет) аби навернути язичників у християнство. Наприкінці богослужіння язичники увірвалися до храму та схопили Марка. Вони катували його, однак стратити не встигли – він помер від катувань у молитві до Бога. На місці поховання Марка згодом побудували церкву.

Іменини 8 травня відзначають Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михаїл, Ульрика, Марк, Сильвестр.

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