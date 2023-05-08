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8 мая: День памяти и примирения и Международный день Красного Креста

8 мая: День памяти и примирения и Международный день Красного Креста

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В понедельник 8 мая в Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения. Именно 8 мая считается днем капитуляции гитлеровской Германии во Второй мировой войне, пишет УНН

8 мая чествуется подвиг украинского народа и отдается дань всем борцам против нацизма.

В 2004 году Генассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, и призвала посвятить их жертвам Второй мировой войны.

Также 8 мая – это Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Праздник основан в честь дня рождения швейцарского гуманиста Анри Дюнана. Именно по его инициативе в XIX веке были созданы первые отряды добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. В 1863 году состоялась конференция, которая положила начало создаю Красного креста. Официальное название организация получила в 1928 году.

А еще сегодня отмечают Международный день болельщика и день без носков.

В православном календаре 8 мая – это День памяти Апостола Евангелиста Марка. Марк был учеником Христа и ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. После длительных путешествий на Марка сошел Святой Дух и приказал идти в Александрию (Египет) чтобы обратить язычников в христианство. В конце богослужения язычники ворвались в храм и схватили Марка. Они пытали его, однако казнить не успели – он умер от пыток в молитве к Богу. На месте захоронения Марка впоследствии построили церковь.

Именины 8 мая отмечают Виктор, Станислав, Арсен, Бенедикт, Денис, Ида, Михаил, Ульрика, Марк, Сильвестр.

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