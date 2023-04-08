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61,8% українців підтримують акцію "Піймай баригу" - соціологічне дослідження

61,8% українців підтримують акцію "Піймай баригу" - соціологічне дослідження

Київ • УНН

 • 871533 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українська соціологічна платформа опублікувала дослідження на тему боротьби з наркоторгівлею в Україні. За його результатами лише п'ять відсотків українців вважають, що держава дуже ефективна в протидії розповсюдженню наркотиків. Переважна більшість респондентів називають роботу в цьому напрямку не дуже або взагалі не ефективною, передає УНН.

Фахівці платформи провели телефонне опитування на початку квітня. Спілкувалися з повнолітніми громадянами країни, обробили тисячу анкет. У результаті з'ясували – понад сімдесят п'ять відсотків українців вважають розповсюдження наркотиків серйозною проблемою.

Більше ніж тридцять відсотків опитаних вважають, що саме зараз конче потрібна участь громадськості та приватних осіб в боротьбі з нелегальним розповсюдженням наркотиків. Тридцять шість відсотків відповіли, що така участь має бути разом із поліцією.

Масштабна акція "Піймай баригу – отримай кеш" стартує в Україні вже днями. Це саме той формат, коли пересічні люди можуть долучитися до боротьби з наркобізнесом та отримати за це гроші. Водночас все буде відбуватися виключно в межах закону та в тандемі з правоохоронцями.

Дослідження показали, що українці готові не лише брати участь в такій акції, але ще й рекламувати її та навіть фінансувати з власної кишені.

Безпосередньо долучитися до акції "Піймай баригу", згідно з дослідженням, погодилися майже двадцять відсотків респондентів. Ще трохи більше ніж десять готові донатити до її фонду. А підтримати морально зголосилися понад шістдесят відсотків. Сорок відсотків заявили, що хотіли би поширювати інформацію про таку ініціативу.

Дослідження здійснено компанією "Українська соціологічна платформа". Метод: телефонне опитування громадян України віком з 18 років. Вибірка: 1000 анкет (репрезентативна за віком, статтю). Період збору даних: 2-4 квітня 2023 р.

Акцію "Піймай баригу – отримай кеш" анонсував блогер Стас Домбровський. Він заявив – анонімний меценат готовий платити готівкою за кожного торговця забороненими препаратами, ще більшу суму виплатить тому, хто викриє нарколабораторію або торговця в зоні бойових дій. Акція одразу отримала широкий резонанс у суспільстві, долучитися до неї організатори закликали також правоохоронців.

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