61,8% украинцев поддерживают акцию "Поймай барыгу" - социологическое исследование

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Киев • УНН

 • 871531 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинская социологическая платформа опубликовала исследование по теме борьбы с наркоторговлей в Украине. По его результатам, только пять процентов украинцев считают, что государство очень эффективно в противодействии распространению наркотиков. Подавляющее большинство респондентов называют работу в этом направлении не очень эффективной или вообще не эффективной, передает УНН.

Специалисты платформы провели телефонный опрос в начале апреля. Общались с совершеннолетними гражданами страны, обработали тысячу анкет. В результате выяснили – более семидесяти пяти процентов украинцев считают распространение наркотиков серьезной проблемой.

Более тридцати процентов опрошенных считают, что именно сейчас необходимо участие общественности и частных лиц в борьбе с нелегальным распространением наркотиков. Тридцать шесть процентов ответили, что такое участие должно быть вместе с полицией.

Масштабная акция "Поймай барыгу – получи кэш" стартует в Украине уже на днях. Это именно тот формат, когда рядовые люди могут присоединиться к борьбе с наркобизнесом и получить за это деньги. В то же время, все будет происходить исключительно в рамках закона и в тандеме с правоохранителями.

Исследования показали, что украинцы готовы не только участвовать в такой акции, но еще и рекламировать ее и даже финансировать из собственного кармана.

Непосредственно приобщиться к акции "Поймай барыгу", согласно исследованию, согласились почти двадцать процентов респондентов. Еще чуть больше десяти готовы донатить в ее фонд. А поддержать морально согласились более шестидесяти процентов. Сорок процентов заявили, что хотели бы распространять информацию о такой инициативе.

Исследование проведено компанией "Украинская социологическая платформа". Метод: телефонный опрос граждан Украины в возрасте с 18 лет. Выборка: 1000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу). Период сбора данных: 2-4 апреля 2023 г.

Акцию "Поймай барыгу – получи кэш" анонсировал блогер Стас Домбровский. Он заявил – анонимный меценат готов платить наличными за каждого торговца запрещенными препаратами, еще большую сумму выплатит тому, кто разоблачит нарколабораторию или торговца в зоне боевых действий. Акция сразу получила широкий резонанс в обществе, присоединиться к ней организаторы призвали и правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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