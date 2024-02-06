6 лютого: Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день бармена

Сьогодні, шостого лютого, усі бажаючі можуть долучитися до Всесвітнього дня без мобільного телефону, пише УНН.

Засновником події у 2001 році став французький письменник Філ Марсо, який написав перший у світі SMS-роман. Більшість слів у цій детективній книзі подані у вигляді скорочень, як це часто робиться при написанні SMS-повідомлень.

Усім, хто хоче долучитися до Всесвітнього дня без мобільного телефону пропонують виходити з дому без цих гаджетів, і, взагалі, робити вигляд, що їх не існує.

У 2013 році Філ Марсо ввів в обіг термін "адиктофонія". Він означає психічний розлад чи захворювання, що пов’язане зі страхом розлучитися з мобільним телефоном. Опинившись на вулиці без "мобільника", люди відчувають панічний страх чи просто відчуття тривоги, оскільки втрачають контроль над ситуацією та стають відрізаними від світу. Звідси починаються різноманітні розлади психічного характеру.

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана з технічним прогресом – День безпечного інтернету, який відзначається з 2004 року.

Метою події - поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді.

Також 6 лютого відзначається Міжнародний день бармена.

Перші професійні з’явилися у США в середині ХІХ століття. В районах видобутку золота місцеві крамниці стали торгувати алкоголем. Щоб відділити зону зі спиртним від решти торговельного залу, почали встановлювати бар’єри, які згодом отримали вигляд барних стійок. Простір за барною стійкою назвали баром, а людей, що працювали в ньому — барменами.

Винахідником коктейлю називають бармена Джеррі Томаса. Він же у 1862 році видав книгу "Bartender´s Guide", яку досі вважають "Біблією" барменів.

Під час "сухого закону" в США багато барменів переїхали до Європи.

У 1951 році була створена Міжнародна асоціація барменів.

З 2012 року за ініціативи ООН у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи.

Операції, які калічать жіночі статеви органи включають в себе всі процедури, спрямовані на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталій в немедичних цілях. Ця практика, яка поширена в деяких країнах Африки та Азіїї, визнана порушенням прав жінок і дівчаток на міжнародному рівні. Вона відображає глибоку вкорінену нерівність між статями і являє собою крайню форму дискримінації жінок і дівчаток.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Вукола Смірнського. Він був учнем Іоанна Богослова та єпископом Смірни. Мав дар зцілення та дивотворення.

Під час посилення гонінь на християн імператором Діоклетіаном Вукола кинули до в’язниці та піддавали жорстоким тортурам. Звільнили святого вже після приходу до влади імператора Костянтина Великого.

Мощі Вукола зберігаються в одній з церков італійського міста Барі.

Іменини 6 лютого святкують Анатолій, Арсен, Олександр, Максим, Марія, Христина.