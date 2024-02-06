6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена
Киев • УНН
Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.
Сегодня, шестого февраля, все желающие могут присоединиться к Всемирному дню без мобильного телефона, пишет УНН.
Основателем события в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Большинство слов в этой детективной книге представлены в виде сокращений, как это часто делается при написании SMS-сообщений.
Всем, кто хочет присоединиться к Всемирному дню без мобильного телефона предлагают выходить из дома без этих гаджетов, и, вообще, делать вид, что их не существует.
В 2013 году Фил Марсо ввел в оборот термин "аддиктофония". Он означает психическое расстройство или заболевание, связанное со страхом расстаться с мобильным телефоном. Оказавшись на улице без "мобильника", люди испытывают панический страх или просто чувство тревоги, поскольку теряют контроль над ситуацией и становятся отрезанными от мира. Отсюда начинаются различные расстройства психического характера.
Еще одно сегодняшнее событие связано с техническим прогрессом - День безопасного интернета, который отмечается с 2004 года.
Целью события - распространение знаний о безопасном, ответственном и позитивном использовании цифровых технологий для детей и молодежи.
Также 6 февраля отмечается Международный день бармена.
Первые профессиональные появились в США в середине ХІХ века. В районах добычи золота местные магазины стали торговать алкоголем. Чтобы отделить зону со спиртным от остального торгового зала, начали устанавливать барьеры, которые впоследствии получили вид барных стоек. Пространство за барной стойкой назвали баром, а людей, работавших в нем - барменами.
Изобретателем коктейля называют бармена Джерри Томаса. Он же в 1862 году издал книгу "Bartender´s Guide", которую до сих пор считают "Библией" барменов.
Во время "сухого закона" в США многие бармены переехали в Европу.
В 1951 году была создана Международная ассоциация барменов.
С 2012 года по инициативе ООН во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы.
Операции, которые калечат женские половые органы включают в себя все процедуры, направленные на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях. Эта практика, которая распространена в некоторых странах Африки и Азиии, признана нарушением прав женщин и девочек на международном уровне. Она отражает глубокое укоренившееся неравенство между полами и представляет собой крайнюю форму дискриминации женщин и девочек.
По церковному календарю сегодня День памяти святого Вукола Смирнского. Он был учеником Иоанна Богослова и епископом Смирны. Имел дар исцеления и чудотворения.
Во время усиления гонений на христиан императором Диоклетианом Вукола бросили в тюрьму и подвергали жестоким пыткам. Освободили святого уже после прихода к власти императора Константина Великого.
Мощи Вукола хранятся в одной из церквей итальянского города Бари.
Именины 6 февраля празднуют Анатолий, Арсен, Александр, Максим, Мария, Кристина.
6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена
Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.
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